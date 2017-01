La costituzione democratica è salva Prima pagina , Attualità & Politica Nessun obbligo di dimissioni per il governo nonostante la personalizzazione impressa su un terreno che non riguarda la funzione esecutiva ma appartiene al popolo e alle camere che lo rappresentano in un regime di democrazia parlamentare. Il presidente del consiglio, appresi i risultati del referendum che hanno sancito un chiaro no a un pacchetto riformatore ... Continua...

Il giorno del giudizio Attualità & Politica Quasi settanta anni ci dividono da quel dicembre del 1947 quando nel giro di una settimana venne formalizzato l’avvento della carta costituzionale: il 22 l’approvazione dell’assemblea, il 27 la promulgazione del capo dello stato che per primo, all’inizio del 1948, assumerà il titolo e le funzioni di presidente della repubblica. Si concludeva un ... Continua...

Italia divisa sulla costituzione che unisce Prima pagina , Attualità & Politica Giornata di silenzio per la riflessione sul voto referendario di domenica, quando gli italiani potranno confermare la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi oppure esprimere il proprio dissenso contrassegnando con un no la scheda elettorale. I sondaggi della vigilia non possono costituire un ancoraggio sicuro, anche alla luce delle recenti ... Continua...

Si vota in Moldavia per il presidente Attualità & Politica Mentre i popolari festeggiano a Madrid la fiducia al governo presieduto ancora una volta da Mariano Raioy (170 favorevoli, 111 contrari e 68 astenuti), ottenuta grazie alla neutralità della opposizione socialista, si tengono in Moldavia le elezioni per il nuovo presidente della repubblica. Si vota dalle sette alle nove (un’ora prima in Italia) e ... Continua...

Ancora terremoto nell’Italia centrale Attualità & Politica Marco Rinaldi come Sergio Pirozzi: il nostro paese è finito, sono crollate le case, non esiste più. Parla il sindaco di Ussita, piccolo centro delle Marche con quattrocento abitanti, nessuno dei quali risulta colpito nella persona, a parte uno sparuto numero di feriti. A differenza del suo collega di Amatrice, che ha dovuto contare numerose vittime, può ... Continua...