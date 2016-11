L’Italia che va: Torino a tutta birra

Si incontrano in Campidoglio le due «sindache» pentastellate di Roma e Torino. Intanto nel capoluogo piemontese si annuncia la seconda edizione dell’Oktoberfest, che sull’esempio della manifestazione bavarese ha attirato lo scorso anno centosettantamila visitatori. Non troppi in confronto ai sette milioni che affollano Monaco, ma quanti bastano per dimostrare che le iniziative da noi sono in continuo fermento. L’appuntamento nella città della Mole antonelliana è dal 13 al 23 ottobre.

Dal quotidiano La Certezza di martedì 13 settembre 2016

Nella foto: un momento della edizione del 2015

Attualità & Politica Cultura & Spettacolo