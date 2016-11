Parla toscano la più bella del reame

«La bellezza la vince sempre, ma la nova miss Italia la sarà toscana»: questo l’annuncio della rappresentante regionale che ha indovinato il pronostico, tra le altre giovani invitate a pronunciare questa frase nel proprio dialetto. L’iniziativa si deve all’Unpli, che nell’occasione ha riunito seimila Pro Loco italiane sotto il motto: «Insieme da sempre, mettono in mostra l’Italia più bella». E quest’anno la più bella è la fiorentina Rachele Risaliti, che ha conquistato il titolo e lo ha subito dedicato «alla Toscana, ai miei genitori, ai nuovi compagni dei miei genitori, al mio fidanzato Federico e alle mie amiche Alice, Camilla e Lucrezia che oggi sono arrivate a Jesolo a sorpresa per sostenermi». La nuova miss porterà con sé la corona in oro bianco e diamanti, oltre a un collier molto luminoso; infine potrà godersi una vacanza in Madagascar. Seconda si è classificata la campana Paola Torrente, che studia ingegneria ma vorrebbe intraprendere la carriera nel mondo della moda.

Nella foto: un primo piano di Rachele Risaliti

