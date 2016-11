Tempesta capitale

Virginia Raggi, sindaco di Roma. La tempesta mediatica la colpisce da quando la sua presenza nel panorama istituzionale ne ha dimostrato le potenzialità innovative in grado di modificare gli attuali equilibri tra le forze politiche a livello nazionale. L’ultima vicenda riguarda l’assessorato al bilancio, che è stato tolto ad Angelo Raffaele De Dominicis in quanto indagato per il reato di abuso d’ufficio.

Dal quotidiano La Certezza, venerdì 9 settembre 2016

Nella foto: Virginia Raggi

Attualità & Politica