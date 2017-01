Magistrati onorari all’attacco

L’Unimo è l’unione nazionale magistrati onorari: rappresenta una categoria che ora comprende anche i giudici di pace oltre ai magistrati onorari di tribunale e di procura della repubblica. Rispetto ai loro colleghi togati, ossia di carriera, godono di una posizione retributiva e previdenziale limitata al concreto esercizio delle funzioni, su cui è aperta la interlocuzione con gli organi ministeriali e parlamentari per una più soddisfacente definizione. La magistratura onoraria, costituzionalmente parificata a quella ordinaria, ne condivide oneri e responsabilità, contribuendo in maniera originale e creativa alla evoluzione del quadro giurisprudenziale italiano. La riforma della giustizia ha preso in considerazione questa figura professionale, prefigurando criteri organizzativi suscettibili di ampia perfettibilità. Su un punto però si è d’accordo: l’alta professionalità e il prestigio come garanzia per i cittadini.

Nella foto: il tavolo della presidenza

Dal quotidiano La Certezza di domenica 15 gennaio 2017

Attualità & Politica